Süper Lig panorama

Trendyol Süper Lig'de sezona flaş bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çeken Göztepe, son haftalarda gösterdiği performansla düşüşe geçti. Sarı-kırmızılılar, yaşadığı kayıpların büyük bir kısmını ise son 7 maçında yaşadı. Bu dönemde arka arkaya kötü sonuçlara imza atan İzmir ekibi, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak haftalardır galibiyete hasret kaldı. Ligde galibiyete hasret kalan ve puan tablosunda 7. sıraya kadar gerileyen Göz-Göz, son 4 maçında kalesini gole kapatmayı da başaramadı.

Avrupa'dan 2. Lig'e

LİGDE bitime 10 hafta kala Bodrum'un Rize'yi yenmesiyle küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 26 yıllık hasretin ardından çıktığı ligdeki macerasını 4 sezon sürdürebildi. 2022-23'ü 69 puanla 4. bitiren Adana ekibi, Konferans Ligi'nde de mücadele etti. Mavi- şimşekler, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa'da 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı.