  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Süper Lig panorama

Süper Lig panorama

Son olarak Eyüp’le 1-1 berabere kalan Göztepe, 7 maçtır galibiyete hasret.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig panorama

Trendyol Süper Lig'de sezona flaş bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çeken Göztepe, son haftalarda gösterdiği performansla düşüşe geçti. Sarı-kırmızılılar, yaşadığı kayıpların büyük bir kısmını ise son 7 maçında yaşadı. Bu dönemde arka arkaya kötü sonuçlara imza atan İzmir ekibi, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak haftalardır galibiyete hasret kaldı. Ligde galibiyete hasret kalan ve puan tablosunda 7. sıraya kadar gerileyen Göz-Göz, son 4 maçında kalesini gole kapatmayı da başaramadı.

Avrupa'dan 2. Lig'e

LİGDE bitime 10 hafta kala Bodrum'un Rize'yi yenmesiyle küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 26 yıllık hasretin ardından çıktığı ligdeki macerasını 4 sezon sürdürebildi. 2022-23'ü 69 puanla 4. bitiren Adana ekibi, Konferans Ligi'nde de mücadele etti. Mavi- şimşekler, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa'da 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı.

Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi!
REKLAM - Casper
DİĞER
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası! Sinemanın Sultan'ı Türkan Şoray'dan şoke eden açıklama: "Oyunculuğu bıraktım çünkü..."
CANLI TAKİP | İsrail ateşkesi bozdu! Gazze’ye hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
G.Saray'da gündem kaleci! Muslera'nın yerine 4 flaş aday
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Puan kaybı sonrası bileti kesildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri tanıtıldı Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri tanıtıldı 00:13
Levent Tüzemen'den flaş Mourinho yorumu! Levent Tüzemen'den flaş Mourinho yorumu! 00:13
VAR kayıtları açıklandı! VAR kayıtları açıklandı! 00:13
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Puan kaybı sonrası bileti kesildi F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Puan kaybı sonrası bileti kesildi 00:13
Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! 00:13
Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! 00:13
Daha Eski
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... 00:13
Jakobs geleceği hakkında konuştu! Jakobs geleceği hakkında konuştu! 00:13
F.Bahçe'de Skriniar gelişmesi! F.Bahçe'de Skriniar gelişmesi! 00:13
Dev derbinin hakemi belli oldu! Dev derbinin hakemi belli oldu! 00:13
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme 00:13
Osimhen için olay iddia! "Görüştüğü takım..." Osimhen için olay iddia! "Görüştüğü takım..." 00:13