Dev derbiyi kim yönetecek? Konuşulan isim...

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı yöneticiler, hakemlerin yerli olmasını desteklerken, yönetimin büyük bir kısmı yabancı hakeme sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında bu konu bir kez daha masaya yatırıldı.