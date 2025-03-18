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Haberler Süper Lig Dev derbiyi kim yönetecek? Konuşulan isim...

Dev derbiyi kim yönetecek? Konuşulan isim...

Son dakika Beşiktaş, Galatasaray haberi | Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbinin hakemi konusunda tartışmalar sürüyor. Beşiktaş, mücadeleye yabancı hakem atanmasını isterken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) ise yerli hakemde kararlı duruyor. İşte detaylar... (BJK, GS spor haberleri)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 09:51 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 09:51
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Dev derbide hakem belirsizliği sürüyor! Beşiktaş yabancıda ısrarcı

Türk futbolu son haftalarda "Derbilerde hakem yabancı mı olacak, yerli mi?" sorusunu tartışıyor.

Dev derbide hakem belirsizliği sürüyor! Beşiktaş yabancıda ısrarcı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmada yabancı hakem talebinde ısrarcı olurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) yerli hakem kararında direniyor.

Dev derbide hakem belirsizliği sürüyor! Beşiktaş yabancıda ısrarcı

TFF yönetimi içinde de fikir ayrılığı yaşanıyor.

Dev derbide hakem belirsizliği sürüyor! Beşiktaş yabancıda ısrarcı

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı yöneticiler, hakemlerin yerli olmasını desteklerken, yönetimin büyük bir kısmı yabancı hakeme sıcak bakıyor.

Dev derbide hakem belirsizliği sürüyor! Beşiktaş yabancıda ısrarcı

Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında bu konu bir kez daha masaya yatırıldı.

Dev derbide hakem belirsizliği sürüyor! Beşiktaş yabancıda ısrarcı

Çoğunluk yabancı hakem yönünde oy kullansa da, başkan ve birkaç yönetici yerli hakemi savunmaya devam etti. Bir üye ise çekimser kaldı.

Dev derbide hakem belirsizliği sürüyor! Beşiktaş yabancıda ısrarcı

Beşiktaş, TFF ile ilişkilerin zarar görmemesi adına talebinin dikkate alınmasını beklerken, Galatasaray cephesi henüz net bir açıklama yapmış değil.

Dev derbide hakem belirsizliği sürüyor! Beşiktaş yabancıda ısrarcı

TFF ve MHK'nın resmi kararını bu hafta duyurması beklenirken, kulislerde Beşiktaş-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler'in yöneteceği iddiaları güçleniyor.

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