Dev derbiyi kim yönetecek? Konuşulan isim...
Son dakika Beşiktaş, Galatasaray haberi | Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbinin hakemi konusunda tartışmalar sürüyor. Beşiktaş, mücadeleye yabancı hakem atanmasını isterken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) ise yerli hakemde kararlı duruyor. İşte detaylar... (BJK, GS spor haberleri)
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 09:51 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 09:51
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Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı yöneticiler, hakemlerin yerli olmasını desteklerken, yönetimin büyük bir kısmı yabancı hakeme sıcak bakıyor.
Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında bu konu bir kez daha masaya yatırıldı.
Çoğunluk yabancı hakem yönünde oy kullansa da, başkan ve birkaç yönetici yerli hakemi savunmaya devam etti. Bir üye ise çekimser kaldı.
Beşiktaş, TFF ile ilişkilerin zarar görmemesi adına talebinin dikkate alınmasını beklerken, Galatasaray cephesi henüz net bir açıklama yapmış değil.
TFF ve MHK'nın resmi kararını bu hafta duyurması beklenirken, kulislerde Beşiktaş-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler'in yöneteceği iddiaları güçleniyor.
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