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Haberler Süper Lig Kasımpaşa 2-1 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa 2-1 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 17:58
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Kasımpaşa 2-1 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 30'uncu dakikada Mamadou Fall ve 36'ncı dakikada Haris Hajradinovic'ten (P) geldi. Konuk ekibin golünü ise 38'inci dakikada Tony Vilhena kaydetti.

KASIMPAŞA 3 PUANI HATIRLADI

Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u yenerek ligde 4 maçın ardından galip geldi. İstanbul temsilcisi son galibiyetini 9 Şubat tarihinde sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 3-2'lik skorla almıştı. Corendon Alanyaspor ise ligdeki üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Akdeniz temsilcisi ise son galibiyetini 23 Şubat tarihinde sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek almıştı.

Bu karşılaşmayla birlikte Kasımpaşa 35 puana ve yükseldi ve 9'uncu sırada yer aldı. Corendon Alanyaspor ise 31 puanda kaldı ve 13'üncü sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, Reeder Samsunspor; Corendon Alanyaspor ise Onvo Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

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