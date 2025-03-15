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Haberler Süper Lig Bellona Kayserispor teknik direktörü Sergej Jakirovic: Bugün bizim adımıza şanssız bir maç oynandı

Bellona Kayserispor teknik direktörü Sergej Jakirovic: Bugün bizim adımıza şanssız bir maç oynandı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, maçın genelinde iyi oynadıklarını ancak şanssız olduklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 17:14 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 17:22
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Bellona Kayserispor teknik direktörü Sergej Jakirovic: Bugün bizim adımıza şanssız bir maç oynandı

Jakirovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularının iyi mücadele ettiğini ancak skor üretemediklerini belirtti.

Gaziantep FK kaleci Mustafa Burak Bozan'ın önemli kurtarışlar yaptığına değinen Jakirovic, "Bugün bizim adımıza şanssız bir maç oynandı. Maçın genelinde daha iyi olan taraf bizdik, 6 net gol fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik. Rakip kaleci kurtarışlar yaptı onları tebrik ediyorum." dedi.

Jakirovic, sıkı çalışmaya devam ederek sonraki maçlarda girdikleri pozisyonları iyi değerlendirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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