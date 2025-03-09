Net Global Sivasspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Net Global Sivasspor-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Net Global Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Küme düşme yarışını doğrudan ilgilendiren haftada hata yapmak istemeyen Yiğidolar, Ömer Erdoğan'ın ardından Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış arıyor. Deneyimli çalıştırıcı ile önemli başarılara imza atan ev sahibi takım, zorlu maçta uzun süren galibiyet hasretini sonlardırmayı hedefliyor. Bu sezon 25 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Sivasspor 24 puanla 17. sırada bulunuyor. Stanimir Stoilov yönetiminde sezona etkili başlayan Göztepe ise son haftalarda aldığı sonuçlarla beklenmedik bir düşüş yaşadı. Son 5 haftada 3 puan alamayan İzmir temsilcisi, güçlü rakibi karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Ligde 24 karşılaşmaya çıkan Göztepe, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle 6. sıraya kadar geriledi. Peki, Net Global Sivasspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NET GLOBAL SİVASSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Göztepe maçı 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

NET GLOBAL SİVASSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

BP Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Net Global Sivasspor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RIZA ÇALIMBAY GERİ DÖNDÜ

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kötü gidişi engelleyemeyen Sivasspor, genç çalışıtırıcı ile yollarını ayırdı. Göreve kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay'ı geri getiren Yiğidolar, Göztepe maçına deneyimli teknik direktör yönetiminde çıkacak. Taraftarlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan Çalımbay'ın nasıl performans göstereceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 12. RANDEVU

Süper Lig tarihi boyunca 11 defa karşı karşıya gelen Sivasspor ile Göztepe, ligin 27. haftasında 12. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 3'ünü Yiğidolar kazanırken, 6 mücadeleyi de İzmir ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sivasspor-Göztepe maçının hakemi Burak Pakkan oldu. Pakkan'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Kurt üstlenecek.