İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçının ardından kavga çıktı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ardından sahada kavga çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve Eyüpspor'un 2-1 kazandığı maçın bitiş düdüğünün ardından Eyüpsporlu Robin Yalçın ve Konyasporlu Kramer arasında tartışma çıktı. Bu tartışmaya iki takımın teknik ekibi ve diğer oyuncuları da dahil oldu.

Hakem Atilla Karaoğlan, önce Eyüpsporlu Robin Yalçın'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Karaoğlan, sonrasında da Konyaspor'dan Kramer ile Umut Nayir'i sarı kartla cezalandırdı.

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, sahaya girerek oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı.

Sahadaki tartışmanın ardından protokol tribününde de kavga çıktı. Eyüpsporlu taraftarlar ile protokol tribününde bulunan kişiler arasındaki kavgayı polis engelledi.