Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu'na gidiyor
Son dakika Galatasaray, Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'de oynanan ve golsüz sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor. Maç sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle iki teknik direktör, Okan Buruk ve Jose Mourinho, PFDK'ye sevk edilmişti. Bugün cezaların açıklanması beklenirken Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri alınacak karara göre harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar… (GS-FB spor haberleri)
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
PFDK'YE SEVK EDİLDİLER
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, iki teknik direktörün sevk işlemlerini gerçekleştirdi.
Sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı 36. maddeden sevk edilen Jose Mourinho'nun, basın toplantısında yaptığı hakaret içerikli açıklamalar nedeniyle 41. maddeden de tedbirli olarak sevk edildiği bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise maç sonu yaptığı açıklamalar sebebiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik" ifadeleri nedeniyle 38. maddeden tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Portekizli teknik adam Mourinho'nun hakaretten dolayı 3 maç ceza alabileceği konuşuluyor.
CEZA BEKLENTİLERİ
Jose Mourinho'nun bugünkü kupa maçında takımının başında yer alması beklenmiyor.
Okan Buruk'a ise 1 ila 2 maç ceza verilmesi güçlü ihtimaller arasında yer alıyor.
Eğer karar saat 19.00'dan sonra açıklanırsa ve Buruk ceza alırsa, kupa maçında takımının başında olabilecek; ancak cezasını Kasımpaşa maçında çekecek.
Kararın erken açıklanması durumunda ise Buruk, kupa karşılaşmasında cezasını çekecek.
Sabah gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri alınacak karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
TAHKİME GİDİLECEK
Her iki kulüp de olası cezalar karşısında Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını belirtti. TFF'nin ilgili talimatlarına göre verilecek cezalar şu şekilde olabilir:
OKAN BURUK
38.MADDE: 1 ila 3 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 ila 60 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig için 1.500.000 TL'ye kadar para cezası.
JOSE MOURINHO
36.MADDE: 1 ila 3 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün hak mahrumiyeti cezası ve 50.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar para cezası.
41.MADDE: 2 ila 5 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün hak mahrumiyeti cezası ve 50.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar para cezası.
DİĞER