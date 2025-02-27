  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu'na gidiyor

Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu'na gidiyor

Son dakika Galatasaray, Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'de oynanan ve golsüz sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor. Maç sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle iki teknik direktör, Okan Buruk ve Jose Mourinho, PFDK'ye sevk edilmişti. Bugün cezaların açıklanması beklenirken Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri alınacak karara göre harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar… (GS-FB spor haberleri)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 10:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi

Süper Lig'in kritik karşılaşmasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi

RAMS Park'ta oynanan mücadele 0-0 sona ererken maç sonrası teknik direktörlerin açıklamaları tartışma yarattı.

Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi

Jose Mourinho'nun Galatasaray yedek kulübesine yönelik yaptığı "Maymun gibi zıplıyorlardı" benzetmesi büyük tepki çekerken bu sözler uluslararası basında da geniş yankı buldu.

Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi

PFDK'YE SEVK EDİLDİLER

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, iki teknik direktörün sevk işlemlerini gerçekleştirdi.

Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi

Sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı 36. maddeden sevk edilen Jose Mourinho'nun, basın toplantısında yaptığı hakaret içerikli açıklamalar nedeniyle 41. maddeden de tedbirli olarak sevk edildiği bildirildi.

Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise maç sonu yaptığı açıklamalar sebebiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik" ifadeleri nedeniyle 38. maddeden tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi

Portekizli teknik adam Mourinho'nun hakaretten dolayı 3 maç ceza alabileceği konuşuluyor.

Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi

CEZA BEKLENTİLERİ

Jose Mourinho'nun bugünkü kupa maçında takımının başında yer alması beklenmiyor.

Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi

Okan Buruk'a ise 1 ila 2 maç ceza verilmesi güçlü ihtimaller arasında yer alıyor.

Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi

Eğer karar saat 19.00'dan sonra açıklanırsa ve Buruk ceza alırsa, kupa maçında takımının başında olabilecek; ancak cezasını Kasımpaşa maçında çekecek.

Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi

Kararın erken açıklanması durumunda ise Buruk, kupa karşılaşmasında cezasını çekecek.

Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi

Sabah gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri alınacak karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi

TAHKİME GİDİLECEK

Her iki kulüp de olası cezalar karşısında Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını belirtti. TFF'nin ilgili talimatlarına göre verilecek cezalar şu şekilde olabilir:

Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi

OKAN BURUK

38.MADDE: 1 ila 3 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 ila 60 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig için 1.500.000 TL'ye kadar para cezası.

Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi

JOSE MOURINHO

36.MADDE: 1 ila 3 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün hak mahrumiyeti cezası ve 50.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar para cezası.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı bilgileri Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı bilgileri 09:31
Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! 09:29
A. Efes ALBA Berlin'i ağırlayacak A. Efes ALBA Berlin'i ağırlayacak 09:15
Vincic: Gerilim filmi gibiydi! Vincic: Gerilim filmi gibiydi! 09:11
"Messi golü attı" "Messi golü attı" 08:52
Bugünkü maçlar 27 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 27 Şubat 2025 08:42
Daha Eski
Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! 01:42
City Tottenham deplasmanında galip! City Tottenham deplasmanında galip! 01:42
Arsenal 1 puana razı! Arsenal 1 puana razı! 01:42
Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! 01:38
City Tottenham deplasmanında galip! City Tottenham deplasmanında galip! 01:30
Arsenal 1 puana razı! Arsenal 1 puana razı! 01:29