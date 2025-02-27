Derbi sonrası gerginlik sürüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Tahkim Kurulu'na gidiyor

TAHKİME GİDİLECEK Her iki kulüp de olası cezalar karşısında Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını belirtti. TFF'nin ilgili talimatlarına göre verilecek cezalar şu şekilde olabilir:

OKAN BURUK 38.MADDE: 1 ila 3 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 ila 60 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig için 1.500.000 TL'ye kadar para cezası.