Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıran kırana bir zirve mücadelesi yaşanıyor. İddaa Risk Yönetimi, 24 haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni oranlar...
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Samsunspor: 300.00
Fenerbahçe: 3.20
Galatasaray: 1.13
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