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Haberler Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıran kırana bir zirve mücadelesi yaşanıyor. İddaa Risk Yönetimi, 24 haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni oranlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 16:08
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonun 24. haftası geride kalırken şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İşte İddaa Risk Yönetimi'nin belirlediği şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaş: 700.00

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