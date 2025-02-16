ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: "Son dakikalarda yediğimiz golle berabere kalmak bizim için üzücü oldu"

Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlayamadıklarını belirten Kerem Yavaş, "Sonucunda üzüldüğümüz bir maç oldu. Bu üzüntünün ilk sebebi kendi evimizde ilk yarıdaki oyunumuz. Maça hiç beklemediğimiz gibi ve bize yakışmayan bir şekilde durgun, isteksiz, ritimsiz başladık. Hücumda basit top kayıpları yaptık. Belki de bu sezonun en kötü 45 dakikasını oynadık. İkinci yarıya daha iştahlı başladık. Başlarda bulduğumuz gol bizim adımıza pozitifti. İkinci üzüldüğümüz nokta ise beraberlik golünü yediğimiz dakikaydı. Konsantrasyon eksikliği yaşadık. Top ayağımızdayken rakibe basit bir şekilde korner şansı verdik. Son dakikalarda yediğimiz golle berabere kalmak bizim için üzücü oldu." diye konuştu.

Yavaş, ligde 23 maçı geride bıraktıklarını aktararak "Sezon başında belirlediğimiz ligde kalma hedefimize ulaştık. Sonrasında da 13 hafta var. Bu süreçte hedefsiz kalmak sıkıntılı bir şeydir. Biz de yeni hedefimizi ilk 5 olarak belirledik. Şu anda da o pozisyondayız. Bunu koruma adına önemli bir müsabakaydı. Bugün alacağımız 3 puan bizi avantajlı duruma getirecekti. Ancak buna pozitif yönden bakıyoruz. Ligde ilk kez mücadele eden Eyüpspor olarak 24. haftada Beşiktaş ile dördüncülük pozisyonu için mücadele edeceğiz. Sezon başında bu bize inandırıcı gelmeyebilirdi ama bizim için iyi giden bir süreç var. Bugünkü beraberlik için üzgünüz ama bunu telafi edecek gücümüz var. Bunu burada bırakıp çabuk şekilde cuma günü değerli bir rakibe karşı vereceğimiz mücadeleye hazırlanmaya çalışacağız."