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Haberler Süper Lig Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 14:10
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Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.

Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ATAKAŞ HATAYSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı 16 Şubat Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ATAKAŞ HATAYSPOR-CORENDON ALANYASPOR İLK 11'LER

Atakaş Hatayspor: V. Bekaj, G. Kilama, F. Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak, C. Massanga, B. Boutobba, F. Bamgboye, V. Aboubakar, J. Fernandes

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, N. Lima, F. Aliti, Fatih Aksoy, J. Balkovec, Enes Keskin, S. Cordova, G. Makouta, Efecan Karaca, H. Ui-jo, L. Augusto

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