Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ATAKAŞ HATAYSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı 16 Şubat Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
ATAKAŞ HATAYSPOR-CORENDON ALANYASPOR İLK 11'LER
Atakaş Hatayspor: V. Bekaj, G. Kilama, F. Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak, C. Massanga, B. Boutobba, F. Bamgboye, V. Aboubakar, J. Fernandes
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, N. Lima, F. Aliti, Fatih Aksoy, J. Balkovec, Enes Keskin, S. Cordova, G. Makouta, Efecan Karaca, H. Ui-jo, L. Augusto