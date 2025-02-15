Gaziantep FK-Net Global Sivasspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Gaziantep FK, sahasında Net Global Sivasspor'u konuk ediyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GAZİANTEP FK-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: Dioudis, Arda, Viena, Husic, Ndiaye, Sorescu, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Halil, Okereke
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Uğur, Charisis, Moutoussamy, Emrah, Simic, Efkan, Rey Manaj