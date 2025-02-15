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Haberler Süper Lig Gaziantep FK-Net Global Sivasspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK-Net Global Sivasspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 13:25 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 13:30
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Gaziantep FK-Net Global Sivasspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Gaziantep FK, sahasında Net Global Sivasspor'u konuk ediyor.

Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Dioudis, Arda, Viena, Husic, Ndiaye, Sorescu, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Halil, Okereke

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Uğur, Charisis, Moutoussamy, Emrah, Simic, Efkan, Rey Manaj

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