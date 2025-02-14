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Haberler Süper Lig TFF'den Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik! Sahadan çekilen takımlar...

TFF'den Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik! Sahadan çekilen takımlar...

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, Disiplin Talimatı'nda 'sahadan çekilme' cezasını arttırdı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 19:33 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 19:39
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TFF'den Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik! Sahadan çekilen takımlar...

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Federasyon, çekilen ve müsabakayı terk eden takımlarla ilgili talimatnameyi değiştirdi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası; görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı;

- Süper Lig için 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye kadar para cezası,

- 1.Lig için 2.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar para cezası,

- 2.Lig için 1.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası,

- 3.Lig için 500.000 TL'den 2.500.000 TL'ye kadar para cezası,

Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

Her halükarda sahadan çekilen kulübün başkanına 1 yıl hak mahrumiyeti cezası.

Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden kulüp hakkında; takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere ayrıca (-9) puan indirme cezası verilir.

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