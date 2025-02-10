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Haberler Süper Lig Paşa çayı

Paşa çayı

Evinde Çaykur Rize engelini 3-2’lik skorla aşan Kasımpaşa, Rodrigues, Hajradinovic ve Da Costa’nın golleriyle 3 puana uzandı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Paşa çayı

Süper Lig'de haftanın en keyifli maçlarından birisinde Kasımpaşa, evinde konuk ettiği Ç.Rize'yi 3-2 mağlup etti. Oynadığı son 3 maçtan 9 puan çıkartan Kasımpaşa yükselişini sürdürürken perdeyi açan isim Rodrigues oldu. 26'da 30 metreden yılın en güzel gollerinden birisini kaydeden Rodrigues'e Rize'nin yanıtı gecikmedi. 4 dakika sonra Ghezzal topu filelere gönderirken, ilk yarının uzatmalarından Hajradinovic'in penaltısıyla Kısampaşa ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. 57'de Da Costa farkı 2'ye çıkarırken, 80. dakikada Ali Sowe'un ayağından gelen gol Rize'yi umutlandırdı ancak mücadele bu skorla sona erdi. Kasımpaşa, Burak Yılmaz ile 2'de 2 yaparken, Rize ise son 4 maçtaki 3. yenilgisini aldı.

BURAK YILMAZ KIRMIZI GÖRDÜ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz dün kırmızı kart gördü. 38'de top taca çıkmadan eline alan Yılmaz'a kırmızı kart çıktı. Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart gören Aytaç da F.Bahçe maçında cezalı duruma düştü.

RİZE'DE 2 YILDIZ HAFTAYA CEZALI

Dünkü karşılaşmada Çaykur Rize'de sarı kart gören Samet Akaydin ve Varesanovic gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. Rize'nin iki yıldızı da gelecek hafta oynanacak olan G.Saray maçında forma giyemeyecekler.

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