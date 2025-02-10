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Haberler Süper Lig Kardeş payı

Kardeş payı

Antalyaspor ile Başakşehir'in 90 dakikalık mücadelesinden gol sesi çıkmayınca taraflar haftayı 1'er puanla kapattı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Kardeş payı

Alex De Souza sonrası Emre Belözoğlu ile çıkışa geçen Antalyaspor, sahasında ağırladığı Başakşehir Futbol Kulubü ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Corendon Airlines Park Antalya'da oynana karşılaşma sonunda her iki ekip 23. haftayı 1'er puanla kapattı. Bu sonuçla 26 puana yükselen ev sahibi Antalyaspor, gelecek hafta dün akşam lider Galatasaray ile oynadığı maçta sahadan çekilen Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Puanını 33'e yükselten Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir Futbol Kulübü ise seyircisi önünde Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

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