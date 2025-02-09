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Haberler Süper Lig Onvo Antalyaspor - Rams Başakşehir maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Onvo Antalyaspor - Rams Başakşehir maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Onvo Antalyaspor ile Rams Başakşehir FK karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Onvo Antalyaspor - Rams Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 19:20 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 19:20
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Onvo Antalyaspor - Rams Başakşehir maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 23. hafta müsabakasında Onvo Antalyaspor ile Rams Başakşehir karşı karşıya geliyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, van de Streek, Kaluzinski, Rakip, Larsson, Safuri, Samudio.

Rams Başakşehir: Muhammed, Lima, Opoku, Duarte, Ömer Ali, Crespo, Berat, Kemen, Deniz, Piatek, Keny.

Onvo Antalyaspor - Rams Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ONVO ANTALYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Onvo Antalyaspor - Rams Başakşehir maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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