Onvo Antalyaspor - Rams Başakşehir maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 23. hafta müsabakasında Onvo Antalyaspor ile Rams Başakşehir karşı karşıya geliyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, van de Streek, Kaluzinski, Rakip, Larsson, Safuri, Samudio.
Rams Başakşehir: Muhammed, Lima, Opoku, Duarte, Ömer Ali, Crespo, Berat, Kemen, Deniz, Piatek, Keny.
Onvo Antalyaspor - Rams Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ONVO ANTALYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Onvo Antalyaspor - Rams Başakşehir maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.