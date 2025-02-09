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Haberler Süper Lig Düello Kayseri'nin

Düello Kayseri'nin

Kayserispor, final gibi maçta Konyaspor'u 3-2 yendi. 86’da Konya’da Keyta’nın golü VAR’a takıldı. Kayseri ekibi, yeni hocası Jakirovic’le Trabzonspor beraberliğinin ardından Konya galibiyetiyle 6 maç sonra kazandı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Düello Kayseri'nin

SÜPER Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Konyaspor'u 3-2 yendi. Mücadeleye Kayseri ekibi, 14'te Nazon'la öne geçti. 23'te Cardoso, farkı ikiye çıkardı. 45+1'de Konya farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına gelen topta Jevtovic'in kafa pasında topla buluşan Aleksic'in vuruşunda, top ağlara gitti ve ilk yarı 2-1 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi.

HEYECAN FIRTINASI

İKİNCİ yarıda 55'te stoper Bazoer'in rakip yarı alanda topu kaptırmasının ardından hızlı çıkan sarı- kırmızılılar, Cardoso'nun asistinde Nazon'un 2. golüyle skoru 3-1 yaptı. 69'da yeşil-beyazlılar, Kramer'le farkı tekrar bire indirdi. 86'da Keyta'nın golü VAR'a takılınca Kayseri tribünleri derin bir 'oh' çekti. 90+1'de Konya, Boateng'in kırmızı görmesiyle 10 kişi kaldı ve Kayserispor 6 puanlık maçı kazandı.

UÇAR: OPERASYON ÇEKTİLER

KONYASPOR hocası Recep Uçar, 3-2'lik Kayseri mağlubiyetinin ardından, VAR'a takılan golleri için hakemlere isyan etti. Recep Uçar, "Nereden bakarsanız bakın net golü, net bir şekilde operasyon çekerek iptal ettiler" diye tepki gösterdi.

ŞANSLI BİR 3 PUAN ALDIK

KAYSERİ Teknik Direktörü Jakirovic, şanslı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Konya'nın 86'da iptal edilen golüyle rahatladıklarını belirten Boşnak hoca, "Maçın böyle bitmesi anlamında şanslıydık. Genel olarak takımın performansından memnunum" diye konuştu.

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