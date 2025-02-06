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Haberler Süper Lig PFDK cezaları açıklandı! Ali Koç ve Metin Öztürk'e ceza

PFDK cezaları açıklandı! Ali Koç ve Metin Öztürk'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk hakkında kararını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 22:31 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 22:48
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PFDK cezaları açıklandı! Ali Koç ve Metin Öztürk'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk hakkında kararını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dönemdeki açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Koç'un, bu süre boyunca herhangi bir futbol organizasyonuna katılımı yasaklanacak.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise, benzer şekilde PFDK'dan ceza aldı. Öztürk'e 23 gün hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca 750 bin TL para cezası verildi.

İşte TFF'nin resmi internet sitesinden de yayınlanan kararlar:

GALATASARAY A.Ş. idarecisi METİN ÖZTÜRK'ün, 25.01.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sevkli kişinin mensubu olduğu kulüp ile aleyhine beyanat verilen diğer kulüp arasında birbirleri ile müsabakaları olmamasına rağmen diğer kulüpler ile oynadıkları müsabakalar sonrasında ve hatta müsabaka oynanmadan önce peşin yargılar ile müsabaka hakemlerinin saygınlığına ve müsabaka yönetimine ve buradan hareketle de TFF'nin saygınlığına ve itibarına yönelik verilen süregelen beyanatlar spor kamuoyunda adalet duygusunun zarar görmesi sonucunu doğurmakta ve sevkli kişinin mensubu olduğu kulüp ve aleyhine beyanat verilen diğer kulüp dışındaki spor kulüplerinin değersizleştirilmesi ve önemsenmemesi algısının oluşmasına, sistematik şekilde yapılan ve ihlal niteliğinde olan bu açıklamaların futbol ikliminin güvensizlik ortamına dönüşmesine sebebiyet vermesi dikkate alınarak müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı röportajında yer alan Futbolun İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 23 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 26.01.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan, sevkli kulüp ile aleyhine beyanat verilen diğer kulüp arasında birbirleri ile müsabakaları olmamasına rağmen diğer kulüpler ile oynadıkları müsabakalar sonrasında ve hatta müsabaka oynanmadan önce peşin yargılar ile müsabaka hakemlerinin saygınlığına ve müsabaka yönetimine ve buradan hareketle de TFF'nin saygınlığına ve itibarına yönelik verilen süregelen beyanatlar spor kamuoyunda adalet duygusunun zarar görmesi sonucunu doğurmakta ve sevkli kulübün ve aleyhine beyanat verilen diğer kulüp dışındaki spor kulüplerinin değersizleştirilmesi ve önemsenmemesi algısının oluşmasına, sistematik şekilde yapılan ve ihlal niteliğinde olan bu açıklamaların futbol ikliminin güvensizlik ortamına dönüşmesine sebebiyet vermesi dikkate alınarak Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 26.01.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.

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