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Haberler Süper Lig Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak ve üst sıralarda yer almak isteyen iki takımın mücadelesinde kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son 5 haftada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 10 puanla 18. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde çıkış arayan ev sahibi takım zorlu mücadelede etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 22 puanla 15. sırada yer alan ve üst sıralara mücadele etmek isteyen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri ise kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu mücadelede hata yapmak istemeyen Antalyaspor, kritik maçta uzun süren galibiyet hasretine son vermek istiyor. Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 14:00
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Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 22. hafta müsabakasında Atakaş Hatayspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde çıkış arayan ev sahibi takım, küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, 10 puanla 18. sırada yer alan Hatay temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta zorlu rakibi karşısında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Onvo Antalyaspor ise 21 puanla 15. sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında aldığı 1 puan ile moral buldu. Uzun süre sonra ilk puanını alan Akdeniz temsilcisi, bu defa 3 puan için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Rivas, Cengiz, Burak, Cemali, Abdulkadir, Massanga, Rui Pedro, Joelson, Bilal, Aboubakar.

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Townsend, Van de Streek, Larsson, Samudio.

Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ATAKAŞ HATAYSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başladı.

ATAKAŞ HATAYSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanan Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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