Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 21. hafta müsabakasında Reeder Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Thomas Reis ile bu sezonun flaş takımlarından biri olan Samsunspor, Avrupa kupalarında yer almak için mücadelesini sürdürüyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, 37 puanla 3. sırada yer alan ev sahibi takım, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta Karadeniz deplasmanına konuk olacak Gaziantep FK ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 26 puanla 8. sırada yer alan Selçuk İnan'ın öğrencileri, 2024-2025 sezonunu üst sıralarda tamamlamayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REEDER SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı 24 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

REEDER SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.