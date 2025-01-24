  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Reeder Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden ev sahibi takım ile üst sıralarda yer almayı hedefleyen deplasman takımı da mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu sezon Teknik Direktör Thomas Reis ile yola devam eden Samsunspor, son 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 37 puanla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş deplasmanında 0-0 berabere kalarak 2 maçlık galibiyet serisine son veren ev sahibi takım, taraftarı önünde tekrar galibiyet almayı amaçlıyor. 26 puanla 8. sırada yer alan ve üst sıralardaki yerini korumak isteyen Selçuk İnan'ın öğrencileri ise geçtiğimiz hafta alınan Bodrum FK beraberliğinin ardından çıkış arıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 12:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 21. hafta müsabakasında Reeder Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Thomas Reis ile bu sezonun flaş takımlarından biri olan Samsunspor, Avrupa kupalarında yer almak için mücadelesini sürdürüyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, 37 puanla 3. sırada yer alan ev sahibi takım, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta Karadeniz deplasmanına konuk olacak Gaziantep FK ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 26 puanla 8. sırada yer alan Selçuk İnan'ın öğrencileri, 2024-2025 sezonunu üst sıralarda tamamlamayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REEDER SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı 24 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

REEDER SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası!
Barış Alper'in transferini açıkladılar!
DİĞER
Abisinin emanetlerine gözü gibi bakıyor… Şarkıcı Alişan ve yeğenlerinin pozunu beğeni yağdı!
Sinema ve dizi sektörünü tekele bağlayan Ayşe Barım'a "Gezi Parkı" şortuşturması! Takvim kanıt niteliğindeki görüntüleri buldu
Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir!
Muslera için özel hazırlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avustralya Açık'ta Sabalenka-Keys finali Avustralya Açık'ta Sabalenka-Keys finali 12:08
Kadın basketbolunda aday kadro açıklandı Kadın basketbolunda aday kadro açıklandı 12:04
NBA All-Star'da ilk 5'ler belli oldu NBA All-Star'da ilk 5'ler belli oldu 12:00
F.Bahçe'den Filip Kostic kararı! F.Bahçe'den Filip Kostic kararı! 11:56
Muslera için özel hazırlık! Muslera için özel hazırlık! 11:56
Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? 11:44
Daha Eski
Samet Akaydin Ç.Rizespor'da! Samet Akaydin Ç.Rizespor'da! 11:43
Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir! Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir! 11:26
Torino - Cagliari maçı ne zaman? Torino - Cagliari maçı ne zaman? 10:53
Belçika'da Rudi Garcia dönemi Belçika'da Rudi Garcia dönemi 10:49
Nikola Jokic'ten inanılmaz performans Nikola Jokic'ten inanılmaz performans 10:38
Las Palmas - Osasuna maçı ne zaman? Las Palmas - Osasuna maçı ne zaman? 10:35