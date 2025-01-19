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Haberler Süper Lig Atan kazandı

Atan kazandı

Rizespor birçok gol pozisyonu ve penaltıdan yararlanamadığı maçta deplasmanda Başakşehir’e Figueiredo ve Ömer’in golleriyle 2-0 yenildi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Atan kazandı

Başakşehir, evinde Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 21'de penaltıdan Figueiredo ile 90+11'de Ömer Ali kaydetti. Atmacalar, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı maçta 80'de Ghezzal'la bir de penaltı kaçırdı. Cezayirli yıldız, Süper Lig kariyerinde kullandığı 8. penaltıda ilk kez kaleci Muhammed'e takıldı.

YENİLGİYİ HAK ETMEDİK

Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, iyi oynamalarına rağmen kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Palut, "Kaybetmenin kıyısından bile geçmeyeceğimiz oyunu bir kere daha kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyoruz" diye konuştu.

İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADIK

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, iyi bir takım ve teknik direktör takımına karşı oynadıklarını söyleyerek, ligin ikinci yarısına iyi başlamanın önemli olduğunu vurguladı.

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