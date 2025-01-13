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Haberler Süper Lig Kazanan yok

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29’da Koita ile öne geçen Sivasspor, 56’da Alanya’nın yıldızı Cordova’ya engel olamayınca galibiyet hasreti 7 haftaya çıktı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında taraflar 1'er puana razı oldu. Ev sahibi olmanın avantajıyla karşılaşmaya hızlı başlayan ve ilk golü bulan taraf Sivasspor oldu. 29. dakikada Garry Rodrigues'in pasında Koita perdeyi açan isim oldu. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci devrede Alanya istediğini aldı. 56'da Makouta'nın asistinde topla buluşan Cordova skoru eşitliğe taşıyan isim oldu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Sivas'ın bir topu direkten dönerken sonuç değişmedi ve iki takım da 1'er puan aldı. Yiğidolar'da bu sonucun ardından Süper Lig'deki galibiyet hasreti de 7 haftaya yükseldi. Alanya'nın yenilmezlik serisi de 4 maça çıktı.

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