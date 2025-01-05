Bodrum FK 1-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla sürüyor. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Bodrum FK ve Kayserispor, sahadan birer puan ile ayrıldı.
Yasin Kol'un düdük çaldığı karşılaşma 5 Ocak Pazar günü 16:00'da başladı. İlk yarıda takımların gol girişimleri sonuçsuz kaldı ve devre arasına beraberlik ile gidildi.
İkinci yarının 48. dakikasında Kayserispor'da Bakohen, fileleri havalandırarak takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
76. dakikada Cenk Şen ile karşılık veren Bodrum FK maçta eşitliği sağladı ve skor belirlendi: 1-0.