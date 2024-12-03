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Haberler Süper Lig Süper Lig gol krallığı yarışında büyük çekişme | İşte zirvede yer alan isimler

Süper Lig gol krallığı yarışında büyük çekişme | İşte zirvede yer alan isimler

Trendyol Süper Lig'İn 14 haftası geride kalırken, Süper Lig gol krallığı futbolseveler tarafından merak ediliyor. Osimhen, Dzeko ve Immobile gibi önemli isimler gollerine devam ederken, zirvede listede sürpriz isimler de yer aldı. Peki, Süper Lig gol krallığında son durum ne? Gol kralı kim? Detaylar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 16:40 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 16:50
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Süper Lig gol krallığı yarışında büyük çekişme | İşte zirvede yer alan isimler

Trendyol Süper Lig'in 14 haftası tamamlandı. Zirve ve kümede kalma yarışı hız kesmeden devam ederken, futbolcular takımlarının hanesine gol kaydetmeye devam ediyor. Osimhen, Immobile, Dzeko, Yusuf en-Nesyri ve Batshuayi gibi yıldız isimlerin yer aldığı ligde, gol kralının kim olduğu merak ediliyor.

Futbolseverler tarafından arama motoruna yazılan, "Süper Lig gol kralı kim?" sorusunun cevabını sizler için derledik. Listede önemli isimler yer alırken, lige yeni çıkan takımların futbolcuların da Trendyol Süper Lig gol krallığına oynadığı görüldü.

Süper Lig gol krallığında 2024 yılının son ayında futbolcular gollerine devam ederken, taraftarların performansını merakla beklediği Victor Osimhen ve Yusuf en-Nesyri'nin performansları da dikkatlerden kaçmadı. İşte, Süper Lig gol kralı...

SÜPER LİG GOL KRALI CIRO IMMOBILE

Trendyol Süper Lig gol kralı olarak zirvede Ciro Immobile yer alıyor. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu, sezonun geri kalan bölümünde 9 kere fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu son haftalarda yaşadığı sakatlıklarla, bir süre formadan uzak kalırken, yeni sezon öncesi Galatasaray karşısında oynadığı Süper Kupa mücadelesinde akıllarda yer edindi.

3 İSİM İKİNCİLİĞİ PAYLAŞIYOR

Gol krallığı listesinde yer alan 3 isim ikinciliği paylaşıyor. Fenerbahçe'de Yusuf en-Nesyri ile yeni sezonda forma yarışına giren Dzeko gösterdiği etkili performans ile ligde 8 gol kaydederken, bu sezon lige etkili başlayan Piatek ve Trabzonspor'un kiralık golcüsü Simon Banza da 8 gol ile listeye adını yazdırdı.

TADIC'TEN BAŞARILI PERFORMANS

Trendyol Süper Lig'e etkili bir başlangıç yapan Dusan Tadic, Fenerbahçe taraftarlarının gönlüne taht kurmaya devam ediyor. Jose Mourinho'nun en güvendiği isimlerin başında gelen Tadic, Süper Lig'de bu sezon çıktığı maçlarda 6 asist yaparken, 7 de gol kaydetti.

VICTOR OSIMHEN'DEN ETKİLİ BAŞLANGIÇ

Süper Lig'e transferiyle büyük bir ses getiren Victor Osimhen, Galatasaray'da gösterdiği performansla tam not aldı. Fenerbahçe maçında asist yaparak ve maçlardaki etkili oyunuyla taraftarların gönlüne giren Osimhen, Süper Lig gol krallığında 6 gol atarak yerini aldı. Listede 5. sırada yer alan Osimhen ile aynı golleri atan Ahmet Kutucu ve Thiam Mame Baba da Eyüpspor'un etkili başlangıcında önemli yer tutuyor.

ICARDİ 4 GOLDE KALDI

Yeni sezon öncesi takımla birlikte çalışıp, lige etkili bir başlangıç yapmak isteyen Icardi ise Tottenham maçında yaşadığı talihsiz sakatlık ile sezonu kapattı. İki yıl boyunca attığı gollerle Galatasaray'ın aşkı olan Mauro Icardi, Süper Lig 2024-2025 sezonunu 4 golle tamamlamış oldu.

YOUSSEF EN NESYRI'NİN SÜPER LİG KARNESİ

Trendyol Süper Lig'in 14 haftalık kısmında 3 golde kalan Youssef En Nesyri, Fenerbahçe'nin 3 golünde de pası atan isim oldu. Yeni sezon öncesi büyük umutlarla transfer edilen Faslı topçunun önümüzdeki maçlarda nasıl bir performans göstereceği ise merakla bekleniyor.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI LİSTESİ

İşte 2024-2025 Trendyol Süper Lig gol krallığı listesi:

-CIRO IMMOBILE: 9 GOL

-EDIN DZEKO: 8 GOL

-KRZYSZTOF PIATEK: 8 GOL

-SIMON BOKOTE BANZA: 8 GOL

-DUSAN TADIC: 7 GOL

-AHMED KUTUCU: 6 GOL

-THIAM MAME BABA: 6 GOL

-VICTOR JAMES OSIMHEN: 6 GOL

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