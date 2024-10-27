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Haberler Süper Lig

Gaziantep FK - Konyaspor | CANLI (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Burak Pakkan'ın yönetiminde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda başlayan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 13:20 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 13:26
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Gaziantep FK - Konyaspor | CANLI (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Burak Pakkan'ın yönetiminde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda başlayan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Mustafa, Viana, Kozlowski, Saborit, Sorescu, N'Diaye, Lungoyi, Kodro, Maxim

Konyaspor: J. Slowik, Adil Demirbağ, Uğurcan, Guilherme, Boranijasevic, Pedrinho, Aleksic, Bazoer, Boateng, Ndao, Kramer

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı 27 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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