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Haberler Süper Lig

Süper Lig'de yabancı kuralı kalkacak mı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Süper Lig'de yabancı sayısının serbest olacağını duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 21:24 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 21:53
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Süper Lig'de yabancı kuralı kalkacak mı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Süper Lig'de yabancıyı sayısının serbest olacağını duyurdu.

Bir TV programına konuk olarak katılan İbrahim Hacıosmanoğlu: "1. Lig'de yabancının ne işi var. Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız. 11 tane yabancıyla oynayabiliyorsunuz. Kısıtlama koymanının bir anlamı yok. Ama kriter getireceğiz." ifadelerini kullandı.

LALE CANDER'İN GÖREVDEN ALINMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in görevinden alınması konusunda da konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu "İlk seçildiğimiz günden beri hedefimiz güzel şeyler yapmak. Yapamadığımızda yapamıyoruz der ve görevi yapabilecek birine devrederiz. Bu yönetim kurulu arkadaşımızın da farklı farklı işleri var. Yönetim kurulunda rahatsızlık çıktı. Federasyonda olmayan şeyleri olmuş gibi dışarı servis ederek talihsiz bir şeyler yaptı. Biz de arkadaşlarımıza söyledik. İstifa edip gitsin diye" şeklinde konuştu.

"BEN MAÇ DEĞİL HAKEM SEYREDİYORUM"

İlk 8 haftada adil bir yönetim olup olmadığı hakkında fikri sorulan Hacıosmanoğlu şunları kaydetti:

"Değerlendirmiyorum. Sürekli kulüp başkanlarıyla iletişim halindeyim. Ben maç değil hakem seyrediyorum. Bizimle iletişim kurmak isteyen herkese kapımız açık. Amacımız bu hataları sıfıra indirmek. Bir anda siyahı beyaz yapamıyorsunuz. Genç pırıl pırıl hakemlerimiz var. Eksik yönlerini tamamlayacağız. Ceferin'den rica ettim ve en iyi hocalardan birini istedim. O da sağ olsun Portekizli hakemi gönderdi. 2 sene burada kalacak. İnşallah bunun meyvesini alacağız."

"ŞAHSİYETİMİZLE OYNAMANIN BEDELİ AĞIR OLUR"

"Yapılan hatalar sadece yapanı bağlamıyor. Bizim bu şahsiyetimizle oynamanın da bedeli ağır olur. Birine duygusal bağınız varsa, güçten korkarak yapıyorsanız bunu bu sadece sizi ilgilendirmiyor. Kasıtlı hatalar toplumu da ilgilendirir. Verdiğimiz talimat, rengine gücüne bakmadan gördüklerini vermeleri."

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