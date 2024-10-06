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Haberler Süper Lig

Adana Demirspor - Samsunspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Adana Demirspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alper Akarsu yönetiyor. Adana Demirspor - Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 15:51
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Adana Demirspor - Samsunspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Adana Demirspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.

ADANA DEMİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Gravillon, Arda, Abdulsamet, Tayfun, Maestro, Salih, Ali Yavuz, İzzet, Yusuf Barasi.

Samsunspor: Okan, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki, Ntcham, Bennaser, Emre, Holse, Muja, Mouandilmadji.

Adana Demirspor - Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Adana Demirspor - Samsunspor maçı 6 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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