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Haberler Süper Lig

Samsunspor - Göztepe | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Karadeniz ekibi, namağlup Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 15:52
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Samsunspor - Göztepe | CANLI

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 9 puanla namağlup 6'ncı basamakta yer alan Göztepe, 7'nci hafta karşılaşmasında 12 puanla 4. sırada yer alan Samsunspor'a konuk oluyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Mehmet Türkmen yönetiyor.

SAMSUNSPOR - GÖZTEPE MAÇ 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Carlo, Bennaser, Emre, Ntcham, Laura, Marius

Göztepe: Lis, Ogün, Malcom, Heliton, Taha, Djalma, Dennis, Isaac, Doğan, Juan, Romulo

SAMSUNSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Göztepe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda başladı. Mücadeleyi canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

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