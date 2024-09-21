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Haberler Süper Lig

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİ CANLI İZLE ŞİFRESİZ | FB - GS maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı derbide, Hakim Ziyech sakatlık nedeniyle forma giymezken sarı-lacivertlilerden Oosterwolde ise kart sınırında bulunuyor. Zirve savaşını verecek ezeli rakiplerin maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 14:00
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FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİ CANLI İZLE ŞİFRESİZ | FB - GS maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in dev derbisi için nefesler tutuldu. Mourinho'nun öğrencileri, liderlik koltuğuna oturmak için Kadıköy'de Galatasaray ile mücadele edecek. Ligde 32 maçtır mağlup olmayan Fenerbahçe ezeli rakibini yenerek zirveyi ele geçirmek istiyor. Lider Galatasaray ise hem geçen sezon Rams Park'taki derbinin rövanşını almayı hem de puan farkını 5'e çıkarmayı hedefliyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Derbi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Amrabat, Tadic, Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Sallai, Osimhen.

401. DERBİ RANDEVUSU

Fenerbahçe ile Galatasaray bu derbi ile 401. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 149'a 128 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet sonucunda aldığı 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 13 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 400 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 541 golüne, Aslan 497 golle karşılık verdi.

İki takım geçtiğimiz sezon üç defa karşılaştı. Ligdeki maçlarda sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki derbi 0-0 sona erdi. Süper Kupa'da ise Fenerbahçe, U19 Takımı ile çıktığı maçta sarı-kırmızılılar 1-0 öndeyken sahadan çekildi ve Galatasaray hükmen 3-0 galip sayıldı.

LİGDE 135. MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 134 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 163, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Bu önemli müsabakayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

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