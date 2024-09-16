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Haberler Süper Lig

Antalyaspor - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Corendon Airlines Park'taki karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor. Antalyaspor - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 19:52
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Antalyaspor - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5.haftanın kapanış maçında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor.

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Antalyaspor - Adana Demirspor maçı 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Kelven, Emrecan, Kaluzinski, Larsson, Erdal, Townsend, Djenepo, Samudio.

Adana Demirspor: Vedat, Manev, Semih, Gravillon, Abdulsamet, Maestro, Bünyamin, Yusuf Sarı, Alioui, Ali Yavuz, Yusuf Barasi.

Antalyaspor - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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