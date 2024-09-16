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Haberler Süper Lig

Akdeniz derbisi

Trendyol Süper Lig’in 5’inci haftasında Antalyaspor kendi sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Akdeniz derbisi

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. BeIN Sports 1'in canlı yayınlayacağı mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek. Kırmızı-beyazlı ekipte, Adana Demirspor karşılaşması öncesi kırmızı kart cezalısı Güray Vural ile sakatlığı süren Bünyamin Balcı dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sezonun ilk 4 haftasında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi üst sıralara çıkmayı hedeflerken, haftaya 1 puanla son sırada giren Adana Demirspor ise rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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