Ege'nin derbisi Göztepe'nin

Göztepe, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı. Ege derbisinde Göztepe, cezası nedeniyle seyircisinden yoksun çıktığı maçı 2-0 kazandı. Golleri 16. dakikada Romulo ve 41. dakikada Silva attı. Göztepe, bu sonuçla birlikte bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı. Göztepe, ligde 6 puana ulaştı. Bodrum FK, 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak. Bodrum FK, Başakşehir'i konuk edecek.

ANADOLU'DA SESSİZ DERBİ

Anadolu'nun iki güçlü temsilcisi Konya'da kozlarını paylaştı. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince maç golsüz sona erdi.

TRİPPİER BOMBASI

Eyüpspor, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İstanbul ekibi, İngiliz ekibi Newcastle'dan 33 yaşındaki sağ bek Trippier'i radarına aldı. İngiliz milli yıldız için görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

YALÇIN IĞDIR'DA

Göztepe'de oyuna girmediği için teknik direktör Stanimir Stoilov ile tartışan ve kadro dışı kalan Yalçın Kayan'ı 1. Lig'in yeni ekiplerinden Iğdır FK kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki orta saha, bu sezon 1 maçta oynadı.

BAŞAKŞEHİR ANTALYA

Konferans Ligi'ne kalan Başakşehir, Süper Lig'in dördüncü haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

HATAY SAMSUN

Hatayspor, bugün sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Mersin Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Hatayspor'da Kilama forma giyemeyecek. Samsunspor'da ise Emre Kılınç yok.

RİZESPOR'A PAŞA DARBESİ!

Trendyol Süper Lig'de Rizespor, evinde Kasımpaşa'ya 6'da Ouanes'in attığı golle yenildi. Rize'nin 2, Paşa'nın 1 golü VAR'dan geçersiz sayıldı.