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Gaziantep - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. 2. hafta maçında Gaziantep ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 09:42
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Gaziantep - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 2. hafta müsabakasında Gaziantep ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Samsunspor maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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