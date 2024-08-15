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Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 3'üncü ve 4'üncü haftanın programı açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 18:19
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Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda ligin 3'üncü ve 4'üncü haftalarında maç programı şöyle:

3. HAFTA:

23 Ağustos Cuma:

21.00 Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Sivasspor-Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Bodrum FK-Konyaspor (Stat henüz açıklanmadı)

21.45 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Samsunspor-Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.45 Antalyaspor-Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

26 Ağustos Pazartesi:

21.00 Trabzonspor-Kayserispor (Papara Park)

Not: Beşiktaş, ligde 3'üncü haftayı bay geçecek.

4. HAFTA

30 Ağustos Cuma:

21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.15 Konyaspor-Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Göztepe-Bodrum FK (Gürsel Aksel)

21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

1 Eylül Pazar:

19.15 Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.15 Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Hatayspor-Samsunspor (Mersin)

21.45 Beşiktaş-Sivasspor (TÜPRAŞ)

Not: Gaziantep FK, ligde 4'üncü haftayı bay geçecek.

Kaynak: DHA

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