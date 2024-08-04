Samuel yarışı

Trendyol Süper Lig'de kulüplerin transfer yarışı sürüyor. Foot Mercato sitesi, Süper Lig'den 3 kulübün Ligue 1 ekibi Nantes ile yollarını ayıran orta saha Samuel Moutoussamy için transfer rekabetine girdiğini öne sürdü. Antalyaspor'un yanı sıra Sivasspor ve ligin yeni ekibi Bodrum FK'nin Demokratik Kongolu futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi. Moutoussamy'nin Fransa'dan StEtienne ve Yunan devi Panathinaikos'un da listesinde olduğu belirtildi.

37 KEZ MİLLİ OLDU

Son olarak Nantes forması giyen 27 yaşındaki tecrübeli maestro, sözleşmesini tamamlamasının ardından Temmuz ayı itibariyle bonservisini eline aldı. Kariyerinde Nantes, Fortuna Sittard'da da oynayan Moutoussamy, geçen sezon Ligue 1'de 26 maça çıktı. Bin 100 dakika oyunda kalan başarılı orta saha, 1 gol, 1 asist katkısı sağlarken, 37 kez milli oldu.