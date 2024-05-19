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Pendik %99.9 düştü

Trendyol Süper Lig'de ilk sezonunu düşme hattında geçiren Pendikspor'un kaderi son hafta maçlarındaki pamuk ipliğine bağlı... Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İstanbul ekibinin kaderi mucizelere kaldı. Ankaragücü 40 puanla küme düşme hattının 2 puan ve 1 sıra üzerinde yer aldı. Pendik ise puanını 37 yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Pendik %99.9 düştü

Trendyol Süper Lig'de ilk sezonunu düşme hattında geçiren Pendikspor'un kaderi son hafta maçlarındaki pamuk ipliğine bağlı... Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İstanbul ekibinin kaderi mucizelere kaldı. Ankaragücü 40 puanla küme düşme hattının 2 puan ve 1 sıra üzerinde yer aldı. Pendik ise puanını 37 yaptı. Pendikpor kümede kalmak için son hafta Ankaragücü'nün yenilmesini, Hatayspor ve Karagümrük'ün puan kaybetmesini bekleyecek. İstanbul temsilcisinin ikili averajda eşit olduğu Ankaragücü yenilse bile 26 averaj farkı son hafta Gaziantep FK karşılaşmasında kapatması gerekecek. Tehlikeyi henüz atlatamayan 40 puanlı Ankaragücü ise, son hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Pendikspor ve Ankaragücü'nün ligde kalması son hafta karşılaşmalarındaki sonuçlara bağlı.

ÜZÜLMEZ: NE DESEM NAFİLE

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Futbolcularımın çabasına, emeğine üzülüyorum, yazık... Bunca çabaya rağmen bu sıkıntıları yaşıyoruz. Ne desem boş... Elimizden geleni yapacağız" dedi.

BELÖZOĞLU: BİZİM İÇİN İYİ SKOR

A.Gücü'nün hocası Emre Belözoğlu, seyircileri önündeki son maçta kendilerini rahatlatacak bir sonuç almak istediklerini belirterek, "Ama maalesef olmadı. Son maça bakacağız" diye konuştu.

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