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TFF Fair Play ödüllerinde şubat ayının kazananları belli oldu

Son dakika spor haberleri...Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) düzenlediği Fair Play Ödülleri'nin Şubat 2024 dönemi sahipleri belirlendi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 13:59
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TFF Fair Play ödüllerinde şubat ayının kazananları belli oldu

Kurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda "En Centilmen Futbolcu" ve "En Centilmen Teknik Direktör" kategorilerinde ödüle layık görülen isimler ve gerekçeleri şu şekilde belirtildi:

En Centilmen Futbolcu: Olimpiu Morutan (MKE Ankaragücü)

Gerekçe: 18 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray maçının oyunun durduğu bir anında sarı-lacivertli tribünlerden rakibine fırlatılan su şişesini kendi sakatlanma riskini göze alarak anlık bir kararla engelleyen ve Galatasaraylı meslektaşı Berkan Kutlu'yu olası bir sakatlıktan kurtaran MKE Ankaragücü futbolcusu Olimpiu Morutan, Fair Play değerleri ile örtüşen bu örnek davranışı ile Şubat 2024 ayının en centilmen futbolcusu ödülüne layık görülmüştür.

En Centilmen Teknik Direktör: Abdullah Avcı (Trabzonspor)

Gerekçe: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı maç sonu açıklamasında "Maç esnasında gördüğü sarı kart konusunda hakemin haklı olduğunu, sarı kart görmesine sebep olan davranışından dolayı özür dilediğini" belirterek yaptığı olumsuz hareketin farkına vardığını ifade etmesi ve özür dileme erdemi üzerinden Fair Play değerlerini öne çıkaran bu davranışı nedeniyle Şubat 2024 ayının en centilmen teknik direktörü ödülüne layık görülmüştür.

TFF sitesinde yer alan açıklamada Barış Alper Yılmaz için de "Ayrıca; Trendyol Süper Lig'de 10 Şubat 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-RAMS Başakşehir maçında korner kararı veren hakem Cihan Aydın'ı topun kendisinden çıktığı yönünde uyaran Galatasaray futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Fair Play değerleri ile birebir örtüşen bu örnek davranışının takdire değer olduğunu kayda geçirmiştir." ifadeleri yer aldı.

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