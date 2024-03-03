Haberler Süper Lig Başakşehir - Samsunspor maçı CANLI (RAMS Başakşehir - Yılport Samsunspor)

Başakşehir - Samsunspor maçı CANLI (RAMS Başakşehir - Yılport Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 13:27 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 13:30
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Başakşehir - Samsunspor maçı CANLI (RAMS Başakşehir - Yılport Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geliyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor.

BAŞAKŞEHİR - SAMSUNSPOR 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay, Kemen, Aleksic, Deniz, Davidson, Piatek.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Osman, Taylan, Holse, Ntcham, Raman, Mouandilmadji.

Başakşehir - Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Başakşehir - Samsunspor maçı 3 Mart Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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