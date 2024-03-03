Başakşehir - Samsunspor maçı CANLI (RAMS Başakşehir - Yılport Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geliyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor.
BAŞAKŞEHİR - SAMSUNSPOR 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay, Kemen, Aleksic, Deniz, Davidson, Piatek.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Osman, Taylan, Holse, Ntcham, Raman, Mouandilmadji.
Başakşehir - Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Başakşehir - Samsunspor maçı 3 Mart Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.