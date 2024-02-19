Haberler Süper Lig Kulüpler Birliği'nden elektronik bilet açıklaması!

Kulüpler Birliği'nden elektronik bilet açıklaması!

Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 14:51 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 15:10
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Kulüpler Birliği'nden elektronik bilet açıklaması!

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan elektronik bilet satışıyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Vakıftan yapılan açıklamada, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 5.11 Maddesinin (b) bendi uyarınca elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından gerçekleştirilir. Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetini haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfı'na başvurularını info@kuluplerbirligi.org adresine iletmeleri rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

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