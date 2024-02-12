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Yılport Samsunspor 2-0 Bitexen Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 21:56 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 22:08
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Yılport Samsunspor 2-0 Bitexen Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Samsunspor rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Marius Mouandilmadji ve 90. dakikada Arbnor Muja kaydetti.

Puanını 29'a yükselten Samsunspor düşme hattından uzaklaştı.

Antalyaspor ise 34 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'nci dakikada gelişen Samsunspor atağında Emre Kılınç'ın yerden ceza sahası içine çevirdiği topa dokunan Holse, mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Holse'nin şutunda top üstten auta çıktı.

18'inci dakikada Bennasser'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde savunma kafayla uzaklaştırdı.

27'nci dakikada Antalyaspor etkili geldi. Van de Streek, savunmanın arkasına sarkan Buksa'yı topla buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Buksa, topu ağlara gönderdi. Gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

56'nci dakikada gelişen Samsunspor atağında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci uzaklaştırdı.

59'ncu dakikada kontratak geliştiren Samsunspor'da Holse'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Mouandilmadji'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

72'nci dakikadaki Antalyaspor atağında Saric'in arka direğe çevirdiği topa yükselen Buksa'nın kafa vuruşu yandan auta gitti.

90+1'nci dakikada Raman'ın arka direğe ortaladığı topu Holse içeri çevirdi. Altıpas üzerinde topu önünde bulan yeni transfer Muja meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

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