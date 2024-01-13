Haberler Süper Lig Hataysporlu Erce'den çarpıcı açıklamalar! "Kendime zarar vermeye başlayacağım"

Hataysporlu Erce'den çarpıcı açıklamalar! "Kendime zarar vermeye başlayacağım"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla galibiyet hasreti 8 maça çıkan Hatayspor'da kaleci Erce Kardeşler, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 15:57
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Hataysporlu Erce'den çarpıcı açıklamalar! "Kendime zarar vermeye başlayacağım"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 8 maça çıkan Hatayspor'da kaleci Erce Kardeşler, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erce Kardeşler'in açıklamaları şu şekilde:

Konuşmaktan yorulduk çünkü konuşarak bir yere varamıyoruz. Hoca anlatıyor, biz anlıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Hoca ve yönetim bizim için her imkanı olabildiğince seferber ediyor. Bu sene 90. dakikada yediğimiz üçüncü veya dördüncü gol. Bir hoca veya yönetim bunun için ne yapabilir? Bazen de bizim yürekten oynamamız gerekiyor. Maçtan sonra bir cezam da oldu. Hocamla da konuşacağım. Belki de bu kulübe faydalı olamıyorum ve bu kulüp benim için sıradan bir kulüp değil. Bu kadar kazanamadıkça gururuma çok dokunuyor ve artık gerçekten kendime zarar vermeye başlayacağım çünkü sene başı hepimiz bu şehir için sözler vermiştik.

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