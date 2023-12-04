Haberler Süper Lig Sumudica’dan gözdağı!

Sumudica’dan gözdağı!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımına sert mesajlar gönderdi. Rumen teknik adam, "İkinci yarıdaki mücadele için oyuncularımı tebrik ediyorum. Takımın ruhu bu olması gerekiyor. Bugünden itibaren başlayacağız, Gaziantep'e döndüğümüzde formayı kim hak ediyorsa onlar oynayacak. Kim oynamak istiyorsa oynayacaktır. Oynamak istemeyen de ocakta gidebilir" diye konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Sumudica’dan gözdağı!
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımına sert mesajlar gönderdi. Rumen teknik adam, "İkinci yarıdaki mücadele için oyuncularımı tebrik ediyorum. Takımın ruhu bu olması gerekiyor. Bugünden itibaren başlayacağız, Gaziantep'e döndüğümüzde formayı kim hak ediyorsa onlar oynayacak. Kim oynamak istiyorsa oynayacaktır. Oynamak istemeyen de ocakta gidebilir" diye konuştu.
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