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Sumudica’dan gözdağı!
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımına sert mesajlar gönderdi. Rumen teknik adam, "İkinci yarıdaki mücadele için oyuncularımı tebrik ediyorum. Takımın ruhu bu olması gerekiyor. Bugünden itibaren başlayacağız, Gaziantep'e döndüğümüzde formayı kim hak ediyorsa onlar oynayacak. Kim oynamak istiyorsa oynayacaktır. Oynamak istemeyen de ocakta gidebilir" diye konuştu.
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