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Beşiktaş taraftarı Rams Park'a ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'ın konuğu oluyor. Dev derbide deplasman yasağı kalkmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı stat Rams Park'a ulaştı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 16:57 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 17:45
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Beşiktaş taraftarı Rams Park'a ulaştı

Taraftarları taşıyan bazı otobüslerin camları kırıldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, bu akşam Galatasaray ile oynanacak maçı tribünden izlemek üzere kendilerini taşıyan 30 otobüsle RAMS Park'a geldi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Stadyumu çevresinde saat 13.00'te toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, polis kontrolü eşliğinde kendilerini maçın oynanacağı stada götürecek otobüsleri beklemeye başladı. Ancak saat 15.00'te stada hareket etmesi beklenen taraftarlar, otobüslerin geç gelmesi nedeniyle yola çıkamadı. Saat 15.20 civarında otobüslerin gelmesiyle birlikte yoğunluk yaşanırken, taraftarlar aranmadan ve bilet kontrolü yapılmadan otobüslere alındılar. Taraftarların bir kısmı gelen otobüslere bindirilerek, polis kontrolü eşliğinde stada hareket etmeleri sağlandı.

BAZI OTOBÜSLERİN CAMLARI KIRILDI

Beşiktaş Stadyumu'ndan 30 otobüsle yola çıkan Siyah-beyazlı taraftarlar, maçı tribünden izlemek üzere RAMS Park'a geldi. Taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altından otobüslerden indirilerek gişelere doğru yönlendirildi. Bu arada taraftarları taşıyan bazı otobüslerin camlarının kırık olduğu görüldü. Camı kırık olan otobüsteki taraftarlar, araçlardan indirilmedi. Camı kıran kişinin tespit edilmesi için güvenlik güçlerinin işlem yaptığı öğrenildi.

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