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İlhan Parlak kariyerini noktaladı!

Süper Lig’de son olarak Kayserispor forması giyen İlhan Parlak, 36 yaşında aktif futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 22:23
İlhan Parlak kariyerini noktaladı!

Süper Lig'de son olarak Kayserispor forması giyen İlhan Parlak, 36 yaşında aktif futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı.

2004-2007 ve 2020-2023 yılları arasında Kayserispor forması giyen İlhan Parlak, 36 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırdı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan Parlak, futbolun farklı alanlarında başarı göstermek için İngiltere'de çalışmalara başlayacağını söyledi.

İlhan Parlak'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbol kariyerime başlangıcım olan Kayserispor formasıyla sonlandırmak istiyorum. Hikayemde emeği olan herkese teşekkür ederim. 50'den fazla teknikdirektörle çalışmış, Süper Lig'de en çok forma terletmiş sporculardan birisi olarak, futbolun diğer alanlarında başarılı olmak için İngiltere'de çalışmalarıma başlayacağım. Sevgilerimle."

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