Sumudica geri döndü

Erdal Güneş’le 4’te sıfırın ardından yollarını ayıran Gaziantep FK’da tekrardan Sumudica dönemi başlıyor. Kırmızı- siyahlılar, daha önce Kayserispor, Rizespor ve Yeni Malatyaspor’da da görev yapan 52 yaşındaki Rumen teknik adamla prensipte anlaştığını ve bugün son görüşmelerin yapılacağını duyurdu. Sumudica, Haziran 2019’da Gaziantep’e gelmiş ve 43 maçta görev almıştı.
Erdal Güneş'le 4'te sıfırın ardından yollarını ayıran Gaziantep FK'da tekrardan Sumudica dönemi başlıyor. Kırmızı- siyahlılar, daha önce Kayserispor, Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da da görev yapan 52 yaşındaki Rumen teknik adamla prensipte anlaştığını ve bugün son görüşmelerin yapılacağını duyurdu. Sumudica, Haziran 2019'da Gaziantep'e gelmiş ve 43 maçta görev almıştı.