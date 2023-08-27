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Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor. İki takımda sahaya 3 puan için çıkıyor. Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 19:40 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 20:00
Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 3. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor.

Zorlu karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor.

Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

F. Karagümrük: Dituro, Ceccherini, Dresevic, Veseli, Mercan, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Can Keleş, Mendes, Lasagna.

Ankaragücü: Rafal, Hayrullah, Mert, Uros, Mujakic, Djokanovic, Tolga, Efkan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe.

FATİH KARAGÜMRÜK - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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