Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 3. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor.
Zorlu karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor.
Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ
F. Karagümrük: Dituro, Ceccherini, Dresevic, Veseli, Mercan, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Can Keleş, Mendes, Lasagna.
Ankaragücü: Rafal, Hayrullah, Mert, Uros, Mujakic, Djokanovic, Tolga, Efkan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe.
FATİH KARAGÜMRÜK - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.