Onur Arı Hatayspor'da

Transferin hareketli kulüplerinden Hatayspor, 22 yaşındaki forvet Onur Arı'yı renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig'de Eskişehirspor'da forma giyen Onur Arı ile 4 senelik resmi sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oynadığı 89 karşılaşmada 31 gollük performans sergileyen Arı, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması ile çıktığı 33 karşılaşmada 12 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştır. Genç oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, 26 numaralı formasıyla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 1.95'lik uzun boyuyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki genç santrfor, Eskişehir ekibinin altyapısından yetişti. Arı, ilk kez kırmızı-siyahlıların dışında bir kulübün formasını giyecek.