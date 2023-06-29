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Kluivert geliyor

Bilic, Pirlo ve Guti’yle anlaşamayan Demirspor, Hollanda efsanesi Patrick Kluivert hamlesiyle ses getirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Kluivert geliyor

Spor Toto Süper Lig'de tarihi bir sezon yaşadığı Vincenzo Montella ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Adana Demirspor, Slaven Bilic, Andrea Pirlo ve Guti'yle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca rotasını Hollanda'ya çevirdi. Mavi-şimşekler, tüm şartlarını zorlayarak dünyaca ünlü Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile temas kurdu ve anlaştı. Adana Demirspor'un söz kestiği Patrick Kluivert, 1 Temmuz'da İstanbul'da olacak ve resmi sözleşmeye imza atacak.

DEVLERDE ÇALIŞTI

46 yaşındaki Kluivert teknik adamlık kariyerinde; Hollanda'da Twente U21 ve Ajax U19'da teknik direktörlük yaptı. Hollanda Milli Takımı ve Kamerun Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. PSG'de sportif direktör olarak çalışan, Barcelona'da gençlik gelişim bölüm müdürü olarak görev yapan Hollandalı futbol adamı, ülkesinde AZ Alkmaar, NEC Nijmegen'de de forvet antrenörlüğü yaptı.

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