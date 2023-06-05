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8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 8 Süper Lig ekibinin sevk edildiğini açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 21:21
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce 8 Süper Lig kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından Konyaspor, Kasımpaşa, Beşiktaş, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Galatasaray "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle; Kayserispor ve MKE Ankaragücü "saha olayları" nedeniyle; Galatasaray "merdiven boşluklarını boş bırakılmaması" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle PDFK'ya sevk edilirken; Konyaspor Kulübü idarecisi Ali Camgöz'ün "talimatlara aykırı hareketi", Konyaspor Kulübü idarecisi İbrahim Şahin, MKE Ankaragücü kulübü masörü Kemal Şenaydın ve Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er'in "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.
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