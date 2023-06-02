Konya'ya iki çim saha

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'ne iki adet çim saha kazandırıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Takımımızın daha iyi şartlarda antrenman yapması ve başarılı olması için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'ne iki adet çim saha kazandırıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Takımımızın daha iyi şartlarda antrenman yapması ve başarılı olması için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.