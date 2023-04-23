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Adana Demirspor 5-3 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Adana Demirspor ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan çılgın maçı ev sahibi ekip 5-3'lük skorla kazandı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Cherif Ndiaye (2), Belhanda, Yusuf Sarı ve penaltıdan Onyekuru kaydetti. Kayserispor'un tüm golleri Mame Thiam'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 18:06
Adana Demirspor 5-3 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı.

Karşılaşmayı 5-3 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Cherif Ndiaye (2), Belhanda, Yusuf Sarı ve penaltıdan Onyekuru kaydetti. Kayserispor'un tüm golleri Mame Thiam'dan geldi.

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Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazit 89. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda kalede Cenk Gönen yer aldı.

Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltti. Kayserispor ise 45 puanda kaldı.

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